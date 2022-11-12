İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de deprem tatbikatı AVM'de yapıldı

Türkiye genelinde yapılan deprem ve afet tatbikatı Balıkesir’de bir AVM’de gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde yapılan deprem ve afet tatbikatı Balıkesir'de bir AVM'de gerçekleştirildi. İl protokolünün de katıldığı tatbikatta AVM'de dolaşan vatandaşlar temsili depremin başlaması ile çök-kapan-tutun talimatlarını yerine getirdi.



Balıkesir'de yapılan deprem tatbikatı bir AVM'de gerçekleştirildi. AVM'nin programı içinde yer alan tiyatro oyununu izleyen vatandaşlar, tiyatro sonrasında tatbikata katıldı. Balıkesir Valisi Hasan Şıldak'ın da katıldığı tatbikat ile AVM içinde deprem anonsu yapıldı. Yüzlerce insan ve il protokolü aynı anda çök-kapan-tutun talimatlarını yerine getirdi. Tatbikatın bitimi ile vatandaşlar, tatbikatta emeği geçenleri alkışladı.

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