Balıkesir'de depremzedeler yararına atış yarışması gerçekleşti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde depremzedeler yararına Sındırgı Belediyesi ve Sındırgı Avcılar Kulübü organizasyonunda çevre il ve ilçelerden 12 avcı kulübünün katılımı ile depremzedeler yararına tek kurşun atış yarışması gerçekleştirildi.

Depremzedeler yararına gerçekleştirilen tek kurşun atış yarışması çevre il ve ilçelerden de yoğun ilgi gördü. Yarışma ödülleri esnafların sponsorluğunda sağlanırken, düzenlenen yarışmaya Antalya, Kocaeli, Aydın, Manisa, Uşak, İzmir, Bursa gibi çevre iller başta olmak üzere ilçeden ve çeşitli bölgelerden 690 sporcu katıldı. Bin 200 kişi de çekilişe katıldı.

Avcılığın hayvan öldürmek değil, doğaya saygılı olmak, temiz tutmak ve sosyal projelerle hayatın her evresinde var olduğunu göstermeye çalışan Sındırgı Avcılık ve Atıcılık İhtisas Kulübü, düzenlenen yarışmanın Türkiye'deki tüm avcılara örnek olmasını hedefliyor.

Manisa Saruhanlı avcılar kulübü başkanı Hasan Kozlu “Sındırgı kulüp başkanımız önderliğinde böyle bir müsabaka, yarışma yapıp bütün geliri depremzede vatandaşlarımıza ulaştırabilmek için bir organizasyon yaptık” şeklinde konuşurken Manisa Borlu avcılar kulüp başkanı ise “Bizimde çorbada tuzumuz bulunsun istedik. Böyle bir atış gerçekleştirdik” dedi.

Türkiye'deki tüm avcılar kulüplerine örnek olsun

Balıkesir Karesi Avcılık ve Atıcılık spor kulübü başkanı Ümmet Ünal 15 gün Hatay'da görev yaptığını ve orada yaşanan zorlukları gördüğünü belirterek “Gerçekten vatandaşımız zor durumda. Çadır kentlerde zor durumda oldukları için bizde avcılar olarak başta Bülent Ata başkanım olmak üzere Manisa'dan gelen ilçe kulüp başkanlarımız, Balıkesir'den gelen kulüp başkanlarımız böyle bir şeye karar verdik. Türkiye'deki bütün kulüplere de böyle bir örnek olmak istedik” dedi.

Yarışmada dereceye giren sporcular ödüllerini bağışladı

Yarışmada birinci Gördes avcılar kulübü sporcularından Şahin Savcı, ikinci Gördes avcılar kulübü sporcularından Ümit Poyraz, üçüncü ise Gördes avcılar kulübü sporcularından Tayfur Üre oldu. Tek kurşun atış yarışmasında tüm dereceleri Gördes'ten gelen sporcular toplarken kazanılan ödüllerin de satılarak depremzedelere katkı olmasını istedi. Yarışmaya katılan bir sporcu da av köpeğini açık arttırma ile satarak gelirini bağışladı.

Gördes avcılar kulübü sporcularından yarışmayı üçüncülükle tamamlayan Tayfur Üre kazandığı ödülü de satılarak depremzedelerin yararına kullanılmak üzere bağışladı. Üre “Uzaktan yakından katılan herkese çok teşekkür ederim. Bugün burada bu atışı depremzedelerin yararına yaptık. Buradaki kazandığımız ödülü onlara bırakıyorum“ dedi.

Sındırgı Avcılık ve Atıcılık İhtisas spor kulübü başkanı Bülent Ata “Bölge avcılar kulübü arkadaşlarımla beraber ortak dedik atış yapalım. Atış yapmak önemli değil burada birlik, beraberlik içerisinde karınca misali atış geliri, çekiliş esnaflarımızdan bir şeyler topladık. Deprem bölgesine göndereceğiz. Herkesten Allah razı olsun” dedi.

Avcılık sporu ile uğraşanları duyarlı davranışlarından dolayı tebrik eden Ekrem Yavaş ise, “Sındırgı avcılar kulübümüz çevre ilçelerden Gördes, Demirci, Simav, Akhisar'dan avcıları topladılar. Sadece depremzedelere yardımı yapabilmek maksadıyla bugün topladıkları paraları bize getirdiler. Allah kendilerinden razı olsun” dedi.

Yarışmanın geliri depremzedelerin geçici konaklaması için yapımı devam eden Hatay Sındırgı Mahallesi konteyner evlerinde kullanılmak üzere teslim edildi.