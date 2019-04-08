İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Balıkesir'de devrilen traktörün altında kalan genç öldü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde 16 yaşındaki genç, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 16 yaşındaki genç, kullandığı traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.


Kaza, ilçenin kırsal Kırtık Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Enes Deniz'in kullandığı 10 BEB 83 plakalı traktör, mahalle içinde kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan Deniz, olay yerinde hayatını kaybetti. Mahalleye gelen jandarma ve sağlık ekipleri Enes Deniz'i traktörün altından çıkarırken, öldüğü belirlendi. Deniz'in cansız bedeni Burhaniye Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.