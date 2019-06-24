Balıkesir'de ‘Doğanın için bilimler bizimle' projesi başladı

TÜBİTAK tarafından desteklenen Plevne Ortaokulu yürütücülüğünde Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ortaklığı ile hayata geçirilen ‘Doğanın İçinde Bilimle Bizimle' isimli proje açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Necati Bey Eğitim Fakültesi (NEF) Dekanı Prof.Dr.Mehmet Baştürk çok yakın zamanda bu anlayış ve projelerle Balıkesir, üniversite, milli eğitim ve okulların şaha kalkacağını ifade etti.

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları programı kapsamında desteklenen Plevne Ortaokulu yürütücülüğünde BAÜN ortaklığı ile gerçekleştirilen ‘Doğanın İçinde Bilimle Bizimle' isimli projenin açılış töreni NEF konferans salonunda yapıldı. Açılış konuşmasını proje yürütücüsü Hanife Yıldız yaptı. Yıldız projeyi gerçekleştirecekleri ekipte 3 Profesör Dr. 4 Doçent Dr. 5 Dr. Öğretim görevlisi, 16 öğretmen,1 lisans öğrencisi ve 1 hemşirenin görev yapacağını belirterek “ Hedef kitlemiz ise Balıkesir İlinde 6. sınıftan 7. sınıfa geçen 18 farklı okuldan seçilmiş 30 kız ve erkek öğrencileridir. Bilime gönüllü bu kadar öğrencinin çıkması Balıkesir ilinde çalışan bir fen öğretmeni olarak beni çok gururlandırdı. Tatil günlerinde bilim etkinlikleri yapmaya gönüllü olan sevgili öğrencilerimize ve çocuklarının çabalarını destekleyen ailelerine de teşekkür ediyorum. Değerli Konuklar ve sevgili öğrencilerimiz, Büyük önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK diyor ki; Bilim ve teknik için kayıt ve şart yoktur." "Dünyada her şey için , medeniyet için, hayat için , başarı için en gerçek yol gösterici ilimdir, fendir. İlim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir. Biz fen öğretmenlerinin derslerde ısrarla vurgulamaya çalıştığımız bir nokta vardır. Öğrencilerimizin deneylerin sadece laboratuvarda, derslerin testlerle baş başa dersliklerde olduğunu sanarak kendilerini şekillendirmelerine izin veremeyiz. Gerçekten dışarı çıkmadıkça bu fikri kırmak çok zordur. Bu düşünce ışığında öğrencilerimize daha yolun başındayken bu projede uygulamalı olarak yol göstermeye ve kendi yeteneklerini de ortaya çıkarmak için disiplinler arası ortam hazırlamaya çalıştık. Çocukların bilime karşı olumlu tutum geliştirmeleri, meraklı araştırıcı ve sorgulayan bireyler olmaları atılacak önemli adımlardandır”dedi.

Eğitimde yeni nesil eğitim anlayışı

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN)Necati Bey Eğitim Fakültesi (NEF) Dekanı Prof.Dr.Mehmet Baştürk projenin iki açıdan son derece önemli olduğunu vurgu yaparak “Bu gibi projeler sayesinde yeni bir trend yeni bir anlayış başladı. Oda Milli Eğitim bünyesindeki, okullarımız ve öğretmenlerimiz ile üniversitemizin ortaklaşa çalışma becerisini gösterebilme olayı. Bu daha önceki yıllarda da yapılıyordu. Ama son bir kaç yıldan beri böyle ortaklaşa projelerde yer almak, değerli hocalarımızın elde ettikleri bilgileri öğretmen arkadaşlarımızla paylaşmaları, öğretmen arkadaşlarımızın da sahada ki deneyimlerini ve bu paylaşımları öğrencilerle yeni eğitim anlayışına aktarmaları gerçekten gurur duyulacak bir durumdur. Göreceksiniz ki çok yakın zamanda bu anlayış ve projelerle Balıkesir hem üniversite hem de milli eğitim okulları şaha kalkacaktır. İkinci olarak da koşulların şartların değişimine bağlı olarak eğitim anlayışında da değişiklikler oluyor. Yeni meslekler, alanlar ve kavramlar ortaya çıkıyor. Eğitimde yeni nesil eğitim anlayışı ortaya çıkıyor. Dünyadaki bu gelişime en hızlı adapte olma yolu bu gibi projelerdir”şeklinde konuştu.

"İç içe olmamız gerekiyor"

BAÜN Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Turgut Kılıç ise “Üniversiteler bulunduğu şehirlerde hem o ilde yaşayan insanların günlük sorunlarına, o şehirde ki doğanın içerdiği teknoloji ve bilime katkı sağlayacak, teknolojiyi üretme merkezleridir. Ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak, katma değerli ürünlerin üretildiği ve ülkenin gelecekte gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmasını sağlayacak yerlerdir. Bu anlamda üniversitemiz yaşanabilir en güzel yörelerinden biri olan Balıkesir'in temellerinin atıldığı Necetibey Eğitim Fakültesi ile beraber yaklaşık 30 yılını tamamlamakta olan bir üniversitedir. Belkivde bir kaç sene sonra bor teknolojisinin dünyaya hakim olduğunu düşündüğümüzde çok önemli bir yerdeyiz. TÜBİTAK'ın da son zamanlarda bu tür projelere katkısının artması sayesinde biz NEF ve Milli Eğitimle ortak ki zaten olması gerekende buydu iç içe olması gerekiyor. BAÜN Balıkesir'i tanıtmak için Milli Eğitim ile, Sanayi ve Ticaret Odası ile, yerel yönetimlerle, belediyelerle ortak çalışmalarımızın son aylarda arttığını söylemeliyiz”dedi.