Balıkesir'de 'Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalma' toplantısı

Balıkesir'de Alperen Ocakları ve sivil toplum kuruluşları, Çin'in Doğu Türkistan'daki zulmünü protesto ettiler.

Balıkesir'de Zağnos Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrası Alperen Ocakları ve STK'ların katılımı ile düzenlenen 'Doğu Türkistan'daki zulme sessiz kalma' toplantısına Doğu Türkistan'dan kaçarak Türkiye gelen Erşidin Ergin ve Zülfikar Ali de konuşmacı olarak katıldı. Alperen Ocakları Başkanı Mesud Selim Erden açılış konuşması yaparak, sözü Erşidin Ergin'e verdi. Ergin açıklamasında, “Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanlar Çin'in zulmü altında eziliyoruz. Doğu Türkistan'da şu anda kan var, zulüm var. Bu zulüm altında Türk olmanın, Müslüman olmanın bedelini kan ile ödüyoruz. Biz ülkemizi bırakıp kaçmayacağız. Türklerde bir söz var. Ölmek var dönmek yok. Doğu Türkistan'ın meselesi bir partinin ya da bir derneğin bir vakfın meselesi değil. Bu Türklük meselesi, bir Müslümanlık meselesi, bir insanlık meselesidir” şeklinde konuştu. Ergin sözlerinin devamında, “Çinliler Doğu Türkistan'da yaşayan Müslümanları terörist ilan ettiler. 11 gün İstanbul'dan Ankara'ya yürüyüş yaptım. Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü Ankara'da yetkililere anlattım. Bizim suçumuz Türk olmak mı? Müslüman olmak mı? Bizim Allah'tan başka kimsemiz yok. Sizlerden başka kardeşimiz yok. Sizlerden onu rica etmeye geldik. Şu zulme karşı dur demeye geldik. Lütfen bu zulme sessiz kalmayalım. Bu hepimizin boynunun borcudur” dedi.

Toplantı sonrası topluluk tekbirler getirerek, olaysız bir şekilde dağıldı.