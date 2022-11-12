Balıkesir'de düğünlerde zeybek daha farklı oynanacak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Belediyeye ait Sosyal Etkinlik Merkezinde düzenlenen halk oyunları kursu ilgi görürken, 20 kursiyer ilk olarak zeybek öğrendi. Harun Kocakurt'un eğitmenliğini yaptığı kursta yöresel oyunlar öğretiliyor.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Sokur'un da aralarında bulunduğu biri erkek 20 kişi yöresel oyunları öğrenmek için yoğun bir çalışma içine girdi. Belediye Kültür Müdürü Rukiye Güven'in destek verdiği kursta çalışmalara ısınma hareketi ile başlanırken, kursiyerler halk oyunları antrenörü Harun Kocakurt'un gösterdiği figürleri öğreniyorlar. Kursun ilgi gördüğünü anlatan halk oyunları antrenörü Harun Kocakurt, “Halk oyunları antrenörüyüm. Bölgemizin oyunlarında kent konseyimizle birlikte bir çalışma başlattık. Öncelikle katılan kadınlara, büyüklerime çok teşekkür ediyorum. Güzel bir etkinlik yapıyoruz. Hem eğleniyoruz, hem öğreniyoruz. Kültürümüz, oyunlarımız yok olmasın. Bizi bir arada tutan kültüR. O anlamda, öncelikle Nuran ablama teşekkür ediyorum. Katılan herkese, kıymetli başkanımıza ve müdürümüze bize bu imkana sağladığı için ayrıca teşekkür ediyorum. Herkesi kurslarımıza bekliyoruz” dedi. Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nuran Sokur da, “ Gönüllü kadınlardan oluşturduğumuz bir halk oyunları ekibi kurduk. Pandemi öncesinde, yöresel oyunumuzu birçok gösterilerde, Burhaniye'nin kurtuluşunda, Balıkesir de kadın etkinliklerinde oyunumuzu sergiledik. Harmandalımızı pekiştirdikten sonra Belediyemizin sosyal hizmetlerinden Harun hocamız var. Burhaniye'nin yetenekli efesi. Kendisi ile görüştük. Bize tekrar daha farklı oyunlar öğretecek. Gönüllü arkadaşlarımıza duyuru yaptık. Her gün daha çok çoğalıyoruz. Perşembeleri saaat.12.00-13.00 arası Sosyal Etkinlik Merkezimize gelip burada çalışmamızı yapıyoruz” dedi. Zelişe Kaçan da ise “Yöremizin oyunları kaybolmasın diye bu çalışmaya katıldık. Gençlerimizde bu oyunları öğrensinler. Yöresel oyunlarımızı öğrenmek için öncelikle harmandalını oynadık. Şimdi de başka bir oyun daha öğreniyoruz. Bütün gençlerimizin de bunları unutmamasını istiyoruz. Yöremizin oyunları değerlendirilsin. Ölmesin oyunlarımız. Harun hocamıza da çok teşekkür ederiz” diye konuştu. Nuri Aslanbey de, “Harun beyin yöneticiliğinde, eğiticiliğinde bir şeyler öğrenmek istiyoruz. Erkek olarak ben geldim. Ama, herhalde devamı gelir gibi geliyor bana. En azından yöresel oyunlarımızı burada öğreniyoruz. Bize katkıda bulunuyor. Herhangi bir düğüne gittiğimiz zaman herhangi bir sosyal aktiviteye gittiğimiz zaman oralarda en azından benliğimizi kazanıyoruz. Kişiliğimize kazanıyoruz. Özgüvenimizi kazanıyoruz. Burhaniye belediyesine çok teşekkür ediyoruz” dedi.