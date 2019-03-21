Balıkesir'de Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı kutlandı

Balıkesir'de Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı kutlamaları Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında 30 bini fıstık çamı, bin 100'ü de kestane, ıhlamur ve meşe olmak üzere 31 bin fidan dikildi.

Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı kutlamalarında protokol konuşmalarının ardından örs üstünde demir dövülerek fidan dikildi. Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Ersin Yazıcı, Nevruz Bayramı'nın Türklerin en eski bayramlarından biri olduğunu belirterek, geçmişte yaşanan olumsuzlukların günümüzde artık yaşanmadığını söyledi.

Nevruz sevginin, barışın sembolü

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlter Kuş Dünya Ormancılık Günü ve Nevruz Bayramı dolayısıyla yaptığı konuşmada, “Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan geniş coğrafyada kutladığımız Nevruz Bayramı sevginin, barışın, saygının, hoşgörünün bir sembolüdür. Aynı zamanda Ormancılık Günü olarak da kutlanan bugünde Valiliğimiz ve ilgili kurumların katkılarıyla kampus alanında yüzlerce fidan toprakla buluşacaktır. Nevruz Bayramı'nın ülkemize ve bölgemize huzur ve barış getirmesi dileğiyle saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

Nevruz bizim bayramımız

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da Nevruz Bayramı'nın Türkler için önemli bir bayram olduğunu kaydederek, “Ormanın ne olduğunu, insan yaşamında nasıl bir değer ifade ettiğini hepimiz biliyoruz. Sevgili çocuklar ümit ediyoruz, inanıyoruz ki size daha yeşil bir Türkiye bırakacağız. Bunun için gayrete diyoruz. Eğer ileride yeterince yeşiliniz yoksa suçlusu da bizleriz. Ama Türkiye'de Orman Genel Müdürlüğü gerçekten bu alanda çok güzel çalışmalar yapıyor ve Türkiye'nin orman varlığını, ağaç varlığını her geçen gün artırıyor. Nevruz; sevg2ili çocuklar bugünü unutmayın. Zaten unutmayacaksınız. Çünkü büyük milletlerin, büyük devletlerin töreleri, gelenekleri vardır. Büyük olmamızı sağlayan da genellikle bu töre ve geleneklerimizdir. Türk tarihinde Nevruz, 21 Mart önemli bir gündür. Gün dönümüdür ve büyüklüğümüzün nişanelerinden bir tanesidir. Bir dönem farklı amaçlarla kullanılmaya çalışıldı ama bu topraklarda yaşayan Kürdü, Türk'ü Lazı, Çerkezi, hepsi hep birlikte yaşamaya yüzyıllardır alışmış bir milletler topluluğuydu. Biz Nevruz'u kardeşlik ve bayram olarak nitelendiriyoruz ve bu bayramı hep birlikte kutlamaya da gayret ediyoruz. İnşallah burada bulunanların çoğaldığı, ağaçların çoğaldığı, 5-10 yıl sonra tüm kampüsün ağaçlarla kaplı olduğu iyi günlere ulaşmak dileğiyle Nevruz Bayramınızı ve Ormancılık Gününüzü kutlarım” diye konuştu.

Vali demir dövdü ok attı

Konuşmaların ardından Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'nün hazırladığı ağaç dikim törenine geçildi. Orman işçilerinin diktiği 30 bin fıstık çamının haricinde törene katılanlar ıhlamur, meşe ve kestane fidanları toprakla buluştu. Törenlerde protokol üyeleri hep birlikte eski Türk geleneklerinden olan örs üstünce demir döverken, Vali Ersin Yazıcı da Atlı Okçuluk ve Savaş Sanatları Derneği'nin isteğini kırmayarak ok attı.