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Balıkesir'de Edremit'te turizm konuşuldu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde körfez belediyeleri turizm için bir araya geldi.


Balıkesir'de açılan Turizm sezonuyla birlikte belediyelerin pandemi döneminde uygulayacakları planlama ve stratejiler, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz öncülüğünde düzenlenen toplantıda konuşuldu.


Burhaniye Belediyesi adına Başkan Yardımcısı Murat Yazgan'ın katıldığı toplantıda ortak akılla yapılması gerekenler, süreç yönetimi ve turizm ekonomisi hakkında görüşler bildirildi. Turizm sezonunun bölge bakımından en yüksek sevide tamamlanması yönünde geliştirilen stratejilerin planlandığı görüşmede, özellikle belediyelerin birbiri arasında sağlayacakları koordinasyon ele alındı.


Edremit'te bir otelde düzenlenen kahvaltılı toplantıya, körfez belediye başkanları ve temsilcileriyle birlikte İl Turizm Müdürlüğü temsilcileri ve meclis üyeleri katıldı.

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