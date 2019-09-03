Balıkesir'de Eğitim-Öğretim yılı toplantısı yapıldı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk´un, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden canlı olarak yayınlanan 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Çalışmalar Programı açılış konuşmasını öğretmenlerle birlikte takip eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, daha sonra kurum kültürü ve takım çalışmasına dikkat çeken konuşmasında, “2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Mesleki Çalışmalar Döneminin ilk gününde Burhan Erdayı İlkokulumuzun siz değerli öğretmenleriyle bir arada olduğum için mutluyum. Burhan Erdayı İlkokulu olarak; ekip ruhunu yakalamış, başarıdan başarıya koşan güzide bir okuluz. İnşallah bu güzel birlikteliği hep devam ettiririz ve bu güzel birliktelik şehrimizin ruhuna da yansır.Yüreğimizdeki heyecanı çocuklarımızın yüreklerindeki heyecanla birleştirerek birlikte çok daha güzel yarınlara ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Bizim derdimiz, Bakanımız Ziya Selçuk'un da ifade ettiği gibi Balıkesir'mizi yeni ufuklara doğru yolculuğa çıkarmak; eğitimde kendisi ile değil dünya ile yarışan bir Balıkesir'i inşa etmek. Bunu hep beraber ve birlikte koşarak gerçekleştirebiliriz. Bu anlamda her birimizin üzerine düşen görevi eksiksiz bir şekilde yerine getireceğine inanıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılında her şeyin gönlünüzce olması temennisiyle Hepinize sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir eğitim-öğretim yılı diliyorum” dedi.