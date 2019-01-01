Balıkesir'de ekmek 1 lira 25 kuruş oldu

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamüller İmalatçıları Esnaf Odası'nın, 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere 1 TL olan ekmeği 1,25 TL'den satma kararı 1 Ocak tarihinden itibaren uygulanmaya başlandı.

Balıkesir'de uzun yıllardır ekmek fırını işletmeciliği yapan Ömer Öğüt ekmek fiyatının 1,25 TL olduğunu söyledi. Oda yönetiminin aldığı kararın uygulandığını ifade eden Öğüt, ekmek zammının Haziran ayından bu yana uygulanması gerektiğini de belirtti. Öğüt, ekmek fiyatına zam yapılmadığını, fiyatların ayarlandığını ifade ederek, “Balıkesir'deki ekmek fırınlarının bağlı olduğu esnaf odamız Haziran ayından bu yana fiyatların ayarlanması konusunda girişimlerde bulunuyordu. Ekmek fiyatları Haziran'dan bu yana 1,25 TL'ye satılması gerekiyordu. Ancak zammı fırınlarımız uygulamıyordu. Fakat artan maliyet giderleri sonrasında fırınlarımız da ekmek fiyatında düzeltmeye gitti. Odamızın aldığı karar sonrasında 1 Ocak tarihinden itibaren 200 gramlık ekmek fiyatı 1 lira 25 kuruş olarak belirlendi. Bu fiyat da fırıncıların kâr etmesine yönelik değil, zararlarının giderilmesine yönelik yapılmıştır” diye konuştu.