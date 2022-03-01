İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de ekmek 3 lira oldu

Balıkesir Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası artan girdi maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarında güncellemeye gitti.

Balıkesir'de ekmek 220 gramdan 210 grama düşerken fiyatı da 2,50 TL'den 3 TL'ye yükseltildi.


Oda başkanı Niyazi Tunç, fırıncıların artan girdi maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatlarında 50 kuruşluk güncelleme yaptığını söyledi. Daha önceden 220 gramlık ekmek 2,50 liraya satılırken, güncellemeyle birlikte ekmeğin gramajı 210 grama düşürülerek fiyatı 3 TL olarak belirlendi.

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