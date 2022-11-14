Balıkesir'de ekmek fiyatı 5 lira oldu

Balıkesir'de ekmek üreticileri, artan girdi maliyetleri sonrasında fiyat güncellemesine gitti. 200 gramlık ekmek bugünden itibaren 5 TL'den satılmaya başlandı.

Balıkesir'de 200 gramı 4 liradan satılan ekmek fiyatı 5 lira olarak güncellendi. Ocak ayında 210 gramı 2 liradan satılan ekmekte kasım ayı itibarıyla dördüncü kez fiyat güncellemesi yapıldı. Balıkesir'deki fırın işletmecileri, en son haziran ayında ekmeğin fiyatını 3 liradan 4 liraya yükseltmişti. Ocak ayında fiyatı 1,5 liradan 2 liraya çıkan ekmeğin Mart ayında 210 gramı 3 liraya satılmaya başlanmış, 15 Haziran tarihinde de 210 gramdan 200 grama düşürülerek fiyatı 4 lira olarak güncellenmişti. Balıkesir Fırıncılar Unlu Mamuller İmalatçıları Esnaf Odası, 14 Kasım itibarıyla 200 gramlık ekmeğin 5 liradan satılmasına karar verdi. Fiyat güncellemesinde artan girdi maliyetlerinin etkili olduğu belirtildi.