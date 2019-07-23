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Balıkesir'de el emekleri gece pazarında satışa çıkıyor

Burhaniye’de düzenlenen gece pazarı, bir yandan ekmek teknesi olurken bir yandan ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Burhaniye'de düzenlenen gece pazarı, bir yandan ekmek teknesi olurken bir yandan ise yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.


45 iş yerinin yer aldığı gece pazarında vatandaşlar, el emeği ürünlerini değerlendirmenin mutluluğunu yaşadılar. 5 yıldan bu yana gece pazarında stant açtığını anlatan Nilgün Öztuğ, “Kış aylarında ürettiklerimizi yazın burada satıyoruz. İlgiden de çok memnunum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Nevin Özer Karahan da, “Ben de burada iplerle ördüğüm organik oyuncakları satıyorum. Böylece evimizin geçimine desek oluyorum” diye konuşurken Alper Yıldırım ise, “Ben de burada 3 yıldan beri Safranbolu evleri yapıp satıyorum. Büyük bir canlılık var. Burada ekmeğimizi çıkartıyoruz” ifadelerini kullandı.

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