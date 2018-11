Balıkesir'de en mutlu günde öğretmenlere şeref madalyası takıldı

Balıkesir'de 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Öğretmenlere en mutlu günlerinde şeref madalyası takan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ilk okul öğretmenini unutmayıp "Onun sayesinde buralarda olduğumu düşünüyorum" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Balıkesir'de düzenlenen etkinlikler Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Etkinliğin ikinci bölümü ise Salih Tozan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Ortak noktamız eğitim ve öğrencilerimiz

İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğretmenler ve davetlilere hitaben yaptığı konuşmada gün kavramına karşı olduğuna dikkat çekerek “Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü dediğimiz bu günlerin, her geçen gün bu kavramların içini boşalttığına inananlardanım. Sadece Mayıs ayının ikinci haftasında ki bir Pazar günü yüreğimde olmamalı annem. Yılın 365 günü aklımda, yüreğimde dualarımda olmalı. Sadece 14 Şubat sevgililer günü denen bir günde yapmacık bir çiçekle hatırlanmamalı sevdiğim insan. Yılın her günü yüreğimde olmalı. Sadece 24 Kasım dediğimiz bir günde değil, yılın 365 günü aklımda, yüreğimde ve dualarımda olmalı öğretmenim. Çünkü bizler bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyen bir peygamberin ve hocamın atının ayağından sıçrayan çamur kaftanıma süstür diyen bir ecdadın mensuplarıyız. Bu ilde 15 bin 199 öğretmeniz her birimizin siyasi görüşü, inancı, mezhebi sendikası farklı olabilir. Ama hepimizin ortak bir noktası var oda eğitim ve öğrencilerimiz. Tekrar hepimizin öğretmenler günü kutlu olsun”şeklinde konuştu.

Toplumları dönüştüre bilen iki kişiye inanıyorum

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ise “Öğretmenler karşısında konuşmak benim için en zoru. Bu güzel ve anlamlı günde ebediyete intikal etmiş rahmetli olmuş tüm öğretmenlerimizi rahmetle minnetle anmak isterim. Ama özellikle de ilkokul öğretmenim olan İlhan Ozan'ı rahmetle anmak isterim. Onun sayesinde buralarda olduğumu düşünüyorum. Okullara sık giden bir mülki idare amiriyim. Ben toplumları dönüştürebilen iki kişiye inanıyorum. İki kişinin var olduğuna inanıyorum. Bir büyük liderler, oda zaten çok fazla yetişmiyor malumunuz. İkincisi öğretmenler. Bir öğretmenin tek başına Ayşe öğretmenin Mahmut öğretmenin, bir köyü bir kasabayı bir beldeyi hatta bir ilçeyi dönüştürebildiğine inanıyorum. Ben öğretmenler gününüzü kutluyorum”dedi.

Konuşmaların ardından öğretmenlere Hizmet Şeref Madalyaları taktim edildi. Mesleğe yeni başlayan öğretmenleri yemin töreni sonrası etkinlik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan “Geleceğe Işıktır Öğretme” adlı gösteri ile son buldu.