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Balıkesir'de ev yangını

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde çıkan ev yangını korkuya neden oldu.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde çıkan ev yangını korkuya neden oldu. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, çok sayıdaki eşya kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Hacıahmet Mahallesi Rasim Efendi Sokak Eyüp Apartmanında Habil Güzelce'nin oturduğu dairede yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Burhaniye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Evdeki eşyalar zarar görürken, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

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