Balıkesir'de Eylül ayında 2 bin 679 konut satıldı

Balıkesir'de Eylül ayında TÜİK verilerine göre 2 bin 679 konut satıldı. Eylül ayında Türkiye genelinde de 113 bin konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Türkiye genelinde konut satışları eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,9 azalarak 113 bin 402 satışı oldu. Konut satışlarında İstanbul 19 bin 338 konut satışı ve yüzde 16,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 812 konut satışı ve yüzde 7,8 pay ile Ankara, 6 bin 338 konut satışı ve yüzde 5,6 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 40 konut Hakkari ile 49 Ardahan 98 konut ile Gümüşhane oldu.