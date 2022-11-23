İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de Ferhat Göçer rüzgarı esti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlediği konserde Ferhat Göçer rüzgarı esti.


Karesi ilçesinde, Şehit Turgut Solak Spor Salonu'nda gerçekleşen konsere vatandaşlar akın etti. Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, şarkılarını gelen vatandaşlara armağan etti. Öğretmenlere özel parça söyleyen Göçer, salondaki hayranlarını coşturdu. Ünlü sanatçı söyledi, vatandaşlar da coşkuyla eşlik etti. Göçer, aralıksız 2,5 saat sahne aldığı konserle dinleyicilerini mest etti. 7'den 77'ye binlerce müziksever, Öğretmenler Günü'nü dolu dolu kutladı.

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