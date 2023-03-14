Balıkesir'de FETÖ operasyonu: 8 gözaltı

Balıkesir'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Balıkesir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında ankesör/kontörlü telefon kayıtları ve örgütle irtibatlı olduklarına dair çeşitli beyanlar bulunduğu tespit edilen 11 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı. Balıkesir merkezli 3 ilde (Ankara, Balıkesir, Çankırı) toplam 16 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerden 5'inin muvazzaf astsubay, 6'sının kapatılan askeri okul öğrencisi olduğu tespit edildi.