Balıkesir'de FETÖ'ye 3 bin 28 dava açıldı

Balıkesir'de 2019-2020 Adli Yılı açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende yargı mensupları ve avukatlar anıta çelenk sundu. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerekli çalışmaları yapmaya devam ettiğini söyledi. Kaplan darbe girişiminde bulunan ve onlara yardım edenlere yönelik toplamda 3 bin 28 dava açıldığını ve bu davaların 562'sinin kovuşturmasının devam ettiğini belirtti.

Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen yargı mensupları, avukatlar ve adliye çalışanları anıta çelenk sunduktan sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Yeni Adli Yılın açılışına Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Adalet Komisyonu Başkanı Ertem Küçük, İdare Mahkemesi Başkanı Mustafa Hastaoğlu, Balıkesir Barosu Başkanı Av. Erol Kayabay katıldı.

Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan: “FETÖ/PDY davaları devam ediyor”

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan Yeni Adli Yıl açılışında yaptığı konuşmada Balıkesir'de yürütülen FETÖ/PDY davalarına dikkat çekti. Kaplan, “15 Temmuz hain darbe girişimiyle milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne göz diken vatan hainleri ülkemizin meşru yönetimine zorla değiştirerek devletimizi ve milletimizi yok etmeye çalışmışlardır. Bu konuda ülkemiz yargısı da anayasa ve yasalara uygun olarak görevini yerine getirmiş ve bundan sonraki süreçte de yerine getirmeye devam edecektir. Cumhuriyet Başsavcılığımız devletimize, meşru hükümetine, halkımıza yönelik bu kalkışmaya teşebbüs edenlere, onlara destek verenlere karşı kanunlar dairesinde üzerine düşeni büyük bir özveriyle yerine getirmektedir ve soruşturmaları titizlikle yürütülmektedir. Balıkesir'de FETÖ/PDY terör örgütü mensuplarına yapılan soruşturmalar neticesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca FETÖ/PDY mensuplarına yönelik olarak toplamda 3 bin 28 dava açılmış, bu davaların ekseriyeti karara bağlanmış, halen 562 davanın kovuşturması devam etmektedir. Açılan davalar yanında bin 193 soruşturma dosyasında da işlemler devam etmektedir. Bu dosyalar tekâmül ettikten sonra gerekli işlemler Cumhuriyet Başsavcılığımızca yerine getirilecektir” diye konuştu.

Balıkesir Baro Başkanı Erol Kayabay: “Herkes için adalet”

Balıkesir Baro Başkanı Av. Erol Kayabay ise konuşmasında herkes için adalet, adalet için avukat anlayışının toplumun her kesimi tarafından benimsenmesi gerektiğini ifade etti. Balıkesir Barosu olarak yeni adli yılda beklentilerini de açıklayan Erol Kayabay, “Biz avukatız, güce tapmayız, biat etmeyiz. Hak arama yolunda boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Herkes için adalet talebimizden asla vaz geçmeyeceğiz. Yargının kurucu unsuruyuz, yıkıcı unsurların karşısında da hep biz olacağız” diye konuştu.