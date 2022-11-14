Balıkesir'de fikirler üretime dönüşüyor

“Gelenekten Geleceğe Girişimcilik" programı ve Start-Up School Girişimcilik sertifika törenine katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gençlere; ‘İnanıyorsanız vazgeçmeyeceksiniz, vazgeçmeyenler başarıyor' temennisinde bulunarak Start-Up School öğrencilerine sertifikalarını, kadın girişimcilere ise siftah paralarını takdim etti.

Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi (NE10) tarafından düzenlenen “Gelenekten Geleceğe Girişimcilik" programına katılarak ürünlerini ticarileştirmeye başlayan kadın girişimcilerin siftah paralarını Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz verdi. Ayrıca düzenlenen programda Start-Up School Girişimcilik eğitimine katılan gençlere de sertifikaları takdim edildi. “Gelenekten Geleceğe Girişimcilik” programına katılan 16 kadın girişimci; bebek oyuncak ürünleri, bez çantalar, ev eşyaları, hediyelik eşya, gıda ürünleri, temizlik ürünleri-sabun gibi sektörlerde iş hayatına atıldı. Programa; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, kadın girişimcileri ve öğrenciler katıldı.

Gençler girişimcilik ruhu kazanıyor

Başkan Yücel Yılmaz, gençlerin girişimcilik alanında eğitim aldıkları ve fikirlerini projelendirip, deneyim kazandıkları girişimcilik eğitim programı olan Start -Up School eğitim programına katılan 123 öğrenciye sertifikalarını takdim etti. 15 Ekim - 12 Kasım tarihleri arasında düzenlenen eğitimlerde öğrenciler alanında uzman eğitmenlerden; girişimciliğe giriş, girişim fikri üretme ve ürün geliştirme, iş modeli oluşturma, girişimciliğe derin dalış, network kurma, pazarlama ve satış, müşteri ilişkileri ve proje yazma eğitimleri aldı.

Girişimcilik ekosistemi Balıkesir'de güçleniyor

Balıkesir'de girişimci eksik olmasın temennisi ile gençlere hitap etmeye başlayan Başkan Yılmaz, “Girişimcilerimizin takım arkadaşları olsun. Bu işlerinde sürdürülebilir olması gerektiğinden yola çıkarak gençlerin eğitimler alması gerektiğini düşündük. Balıkesir özelinde Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini güçlendirmek amaçlarıyla Ne10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji geliştirme merkezi olarak Start-Up School Programını hayata geçirdik. Vazgeçmeyenler başarıyor, inanıyorsanız vazgeçmeyeceksiniz. Başladığınız işi devam ettirmeniz gerekiyor. Bir araya gelin, emeklerinizi birleştirin, kendi içinizde bir yönetim oluşturun ve başladığınız işleri sonuca ulaştırın. “Gelenekten Geleceğe Girişimcilik" programında aldığınız eğitimlerle ürünlerinizi ülke pazarında satışa çıkarmanız gerekiyor. Bunu başaracağınıza inanıyorum” dedi.

Programın sonunda Girişimcilere sertifikaları takdim edildi.