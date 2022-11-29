Balıkesir'de fırıncı üniversiteliler

Balıkesir Burhaniye'de, Balıkesir Üniversitesine bağlı Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ekşi mayalı köy ekmeği ve yağlı pide yapımını öğrendi. Okulda hamur hazırlayan öğrenciler Dutluca köyünde fırın yaktı, ekmek ve yağlı pide pişirdi.

İlçede 2 yıl önce eğitime başlayan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ekşi mayalı ekmek yapımı ve yağlı pide yapımını öğrendi. Sabah saatlerinde bir işletmede hamur hazırlayan öğrenciler, tepsilerde yağlı pide hazırladı. İlçeye 9 kilometre uzaklıktaki Dutluca köyüne giden öğrenciler burada fırın yaktı ve hazırladıkları ekmek ve yağlı pideleri pişirdi. Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Mehmet Oğuzhan İlban, bölgenin yemek kültürünü öğrencilere aktarmaya çalıştıklarını ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi olarak Gastronomini ve Mutfak Sanatları bağlamında da öğrencilerimizle birlikte bölgemize güç katıp Türkiye'yi doyuran şehir Balıkesir'e gastronomi alanında desteklerimizi vermeye devam ediyoruz"dedi. Hamurla tanıştıklarını anlatan Melisa Selen Kunt, “Bu gün sınıf olarak hepimiz hamurla tanıştık. Bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Nohuttan nasıl maya yapıldığı öğrenildi. Köy fırınında farklı bir şekilde nasıl yapıldığını, ateşin nasıl yakıldığını hamurların nasıl ekmeğe dönüştüğünü gördük. Hem o, hem de ayrı olarak Balıkesir yöresinin değişik lezzetlerinden biri olan yağlı pidesini yaptık. Bizim için gastronomi bölümü öğrencileri için çok farklı ve güzeldi. Burada emeği geçen hocalarımıza bize yardımcı olan herkese teşekkür ederiz” dedi. Şevki Samet Yılmaz da, “Bu gün hocalarımızla birlikte bölgemizin önemli köylerinden birisi olan Dutluca köyüne geldik. Burada büyüklerimizle birlikte yağlı pide yapımını ekşi mayalı ekmek yapımını öğrendik. Her aşamasında bulunduk. Daha sonrası da tattık. Ve oldukça lezzetliydi. Burada öğrendiğimiz bilgileri gelecek nesillere aktarmak için elimizden geleni yapacağız” dedi.