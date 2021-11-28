Balıkesir'de forklift ile otomobil çarpışt: 1 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde forklif ile otomobil çarpıştı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi Necmin Dağhan Caddesinde forklif ile 10 LS 560 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan A. K.'ye 112 sağlık ekipleri müdahale etti. A.K. Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi aldı.