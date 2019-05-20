Balıkesir'de Galatasaray'ın Şampiyonluk Coşkusu

Spor Toto Süper Lig'in bitimine bir hafta kala Medipol Başakşehir'i sahasında 2-1 yenen Galatasaray 22. şampiyonluğunu ilan ederken, Balıkesir'deki sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluk sevincini caddelerde kutladı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından cadde ve sokaklara çıkan Galatasaray taraftarları, meşaleler eşliğinde şampiyonluk şarkıları söyledi. Bazı taraftarlar da otomobilleriyle şehir turu attı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan kalabalık uzun süre şampiyonluğu kutladı. Kutlamalar gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.