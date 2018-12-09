Balıkesir'de gazeteci Yılmaz Özdil'e büyük ilgi

Kemal' için Balıkesir'de imza günü düzenledi. Uzun kuyrukların oluştuğu imza gününde Özdil, okurlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Balıkesir'de okuyucularının kitaplarını imzalayarak onlarla fotoğraf çektirdi. Kitabevinin önünde uzun kuyruklar oluşurken, kitapseverler bu tür imza günlerinin devam etmesini istedi. Son kitabı "M. Kemal" için imza günü düzenleyen Özdil, “Kitapla ilgili herkes her şeyi biliyor. Sadece Balıkesir'de olmak istedim. Türkiye'nin her yerini dolaşıyoruz, Balıkesir olmadan olmazdı. Balıkesir'de bulunduğum için çok mutluyum. Balıkesir halkına, Balıkesirli okurlara çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yılmaz Özdil, açıklamasının ardından ilk imzasını Ege Toksal'ın kitabına attı.