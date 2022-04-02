Balıkesir'de gece boyunca çıkan 3 orman yangını söndürüldü

Balıkesir'in Burhaniye ve Ayvalık ilçelerinde 3 farklı noktasında çıkan orman yangınları sabahın ilk ışıkları ile söndürüldü.

Dün akşam saatlerinde Burhaniye'nin Pelitköy ve Karadere ile Ayvalık'ın Hacıbozlar kırsal mahallelerinde orman yangını ihbarının alınması üzerine Edremit Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Burhaniye, Gömeç Belediyeleri iş makinaları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın alanlarına sevk edildi.

Yoğun rüzgara karşın ekiplerin hızlı ve yoğun mücadelesi ile 3 ayrı noktadaki orman yangınları, büyümeden sabaha karşı kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları devam ettiği bölgelerde bulunan kızılçam, fıstık çamı ve bozuk makilik alandaki ağaçlar zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmaları devam ediyor.