Balıkesir'de genç akademisyenler Etnobotanik araştırması yaptı

Ayvalık'ta Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Cunda Uygulama Oteli'nde başlayan kurs Burhaniye Kızıklı Mahallesi ve Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde (BAÇEM) devam etti.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Fatih Satıl'ın yaptığı projeye, Balıkesir Üniversitesinden başka Harran Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ve Munzur Üniversitesi öğretim üyeleri de destek verdi. TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nce de katkı verilen Etnobotanik Araştırma Teknikleri 2 kursuna, Türkiye genelinden 10 farklı ilden 25 genç bilim insanları katılıyor. Geleneksel bitki kullanım kültürüne ait birçok etkinliğin yapılacağı kursta; Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Fatih Satıl ve Prof. Dr. Selami Selvi, Harran Üniversitesinden Prof. Dr. Hasan Akan, Munzur Üniversitesinden Doç. Dr. Uğur Çakılcıoğlu, Bingöl Üniversitesinden de Doç. Dr. Rıdvan Polat ve Doç. Dr. Ekrem Darendelioğlu gibi alanında uzman hocalar ders veriyor. Ayvalık'tan çıkan genç akademisyenler Burhaniye'nin Kızıklı Mahallesinde ıtır bahçelerini gezdi. Buradan Sinan Dede Türbesindeki tarihi servi ağaçlarını da gezen ekip, daha sonra Börezli Mahallesindeki Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezinde bir toplantıya katıldı ve tıbbı ve aromatik bitkileri inceledi. Kurs hakkında açıklama yapan Proje yürütücüsü Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Fatih Satıl, “TUBİTAK Bilimsel Eğitim Etkinliklerini destekleme Programı kapsamında Etnobotanik Araştırma Teknikleri -2 Kursu bu gün Ayvalık'ta başladı. Kursa, 10 farklı ilden 25 genç akademisyen katılıyor. Geleneksel bitki kullanımı kültürü dahinde bilgiler vereceğiz. 4 farklı üniversiteden uzmanların katıldığı Etnobotanik Kursta detaylı bilgiler vererek genç kuşaklara unutulmak üzere olan bu bitki kullanım kültürünü aktarmayı amaçlıyoruz. Bu gün Kızıklı köyüne geldik. Burada köyü ve köylüleri tanıdık. Büyükşehir'in desteklediği ıtır bahçelerini gezdik. Daha sonra da BAÇEM de tıbbı ve aromatik bitkileri inceledik. Gezi programımızın içinde Kazdağları da var” dedi..Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Gökhan Tanaydın da, Etnobotanik Araştırma Kursunda saha çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Etnobtanık Kültürü çok önemli bir alan. Bizler ve bizim gibi bu alanda çalışan araştırmacılar bu kültürü tanıtmaktayız. Bu konuda, Büyükşehir'in büyük desteği var. Bunun için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve bu konuda çalışanlara teşekkür ediyoruz” dedi.”