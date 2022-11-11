İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de gözaltına alınan 50 şahıstan 25'i tutuklandı

Balıkesir’de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 50 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 25 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekiplerinin il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 50 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 25 şahıs tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Havran ve Kepsut, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 50 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 25 şahıs tutuklandı.


Yapılan aramalarda; 5 adet ruhsatsız tabanca ve 84 adet fişek, 3 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

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