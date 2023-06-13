Balıkesir'de Hamarat Eller Sergisi kadınları iş sahibi yaptı

8 Eylül Stadı yanında haftanın Pazartesi günleri kurulan stantlarda, evlerinde hazırladıkları yiyeceklerden takılara kadar yüzlerce ürün satan kadınlar ev ekonomilerine destek olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Burhaniye'de Kadın Platformu öncülüğünde Belediyenin gösterdiği alanda kurulan Hamarat Eller Sergisi, onlarca kadının el emeklerini değerlendirdiği bir Pazar oldu. Haftanın pazartesi günleri kurulan Hamarat Eller Sergisinde yiyeceklerden, el örgüsü ve takılara kadar yüzlerce ürünler satan kadınlar, kendilerine daha iyi bir ortam sağlanmasını istedi. Belediyeye teşekkür eden Tülin Sağlam, “ Sağ olsun belediyemizin bu konuda bizlere çok katkısı oluyor. Yapabildiğimiz sürece, yani sağlığımız elverdiği sürece bu işi devam ettireceğiz” dedi. Melike Çay da, “ Öncelikle kadın genç girişimcilere, ayrıca emekçi kadınlara daha çok destek istiyoruz. Biraz daha açık alan istiyoruz. Potansiyel müşteri istiyoruz. Bunun içinde alanlar genişletilmeli. Buna göre de hem maddi hem manevi destekler bekliyoruz” dedi. Sevil Baltaoğlu ise,” Bir yıldır buradayım. Hamarat Ellerde el emekleri satıyoruz. Fakat yerimiz o kadar sapa ki hiç kimse gelip geçip bizi henüz keşfetmiş değil. Eğer belediyemiz bizi biraz daha öne taşırsa, biraz reklamımız olursa çok daha iyi işler başaracağımıza inanıyorum” diye konuştu. Hanife Eralp de,” Burada yaptıklarımı satıyorum. Buraya özgü Yörük oyalarım var. Kendim yapıyorum. Burada benden başka yapan yok. Lif yapıyorum. Patik yapıyorum. Havlu yapıyorum. Evimize katkı olsun diye uğraşıyoruz. Herkese tavsiye ederim. Evde oturan hanımların hepsine tavsiye ediyorum. Elişlerini değerlendirsinler” dedi. Mehtap Kıvıl da,” Kendimiz yapıyoruz. Salça, tarana, yemek, reçel hepsini eve katkı olsun diye yapıyorum. Ev hanımıyız emekçiyiz. Buradayız işte” dedi.