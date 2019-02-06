Balıkesir'de hareket halindeki TIR'da yangın çıktı

Balıkesir İzmir-Bursa çevre yolunda seyir halindeki TIR'ın dorsesi yandı. Dorsesi yanan TIR'da maddi zarar oluştu.

Balıkesir'i İzmir ve Bursa'ya bağlayan çevre yolunun Kepsut kavşağında sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı 34 LT 329 Plakalı TIR'ın 34 AH 8830 plakalı dorsesi'nde yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşların 112 Acil'i araması ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri TIR yangınına müdahale ettiler. Yangın dolayısıyla yol kısa süreli trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. TIR yangını ile ilgili soruşturma devam ediyor.