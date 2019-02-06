İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de hareket halindeki TIR'da yangın çıktı

Balıkesir İzmir-Bursa çevre yolunda seyir halindeki TIR’ın dorsesi yandı.

Balıkesir İzmir-Bursa çevre yolunda seyir halindeki TIR'ın dorsesi yandı. Dorsesi yanan TIR'da maddi zarar oluştu.


Balıkesir'i İzmir ve Bursa'ya bağlayan çevre yolunun Kepsut kavşağında sebebi bilinmeyen bir sebepten dolayı 34 LT 329 Plakalı TIR'ın 34 AH 8830 plakalı dorsesi'nde yangın çıktı. Yoldan geçen vatandaşların 112 Acil'i araması ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri TIR yangınına müdahale ettiler. Yangın dolayısıyla yol kısa süreli trafiğe kapandı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürüldü. TIR yangını ile ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.