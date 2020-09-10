Balıkesir'de hayır yemeği ve lokma kısıtlandı

09.2020 tarihinde kurul üyelerinin katılımıyla toplantıda önemli kararlar aldı. Kurul aldığı karar ile hayır amaçlı yapılan hayır yemekleri, lokma, pişi gibi ikramlara yasak getirdi.

Balıkesir İl Hıfzısıhha Kurulunun yayımladığı bildiride şu ifadelere yer verildi. "Bilindiği üzere Korona virüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni acısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmektedir. Korona virüs salgınının bulaşıcılığının kontrol altında tutulmasında; mecburi olmayan sosyal hareketliliğin azaltılması, geniş halk kitlelerinin toplanmasının ve kontrolsüz kalabalıkların oluşmasının engellenmesi büyük önem arz etmektedir. Bu minvalde Korona virüs için bulaş ve salgının yayılması yönünden risk oluşturan hayır ve çeşitli amaçlarla yapılan lokma, pişi dağıtılması gibi faaliyetler ile toplu yemek ve ikram şeklindeki bütün etkinliklerin ilimiz genelinde 10.09.2020 tarihinden itibaren yasaklanmasına, Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararın ilgili kurumlar tarafından takip edilmesi, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Oy birliği ile karar verilmiştir" açıklaması yapıldı.