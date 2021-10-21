Balıkesir'de hiç aşı olmayan 109 bin vatandaş var

Balıkesir'de salgınla mücadelede önemli bir kırılma noktası olan aşılama konusunda 1. doz aşısını olan 932 bin 399, 2.doz aşını olan 849 bin 488 ve 3. doz aşısını olan 285 bin 784 kişi olduğu, 1. doz aşısını olamamış ise 109 bin 481 vatandaşın bulunduğu açıklandı.

Aşılamanın başladığı günden bu yana ülke geneline bakıldığında nispeten iyi durumda olan Balıkesir bugün itibariyle 8. sırada yerini alıyor. Salgınla mücadelede önemli bir kırılma noktası olan aşılama konusunda Vali Hasan Şıldak Balıkesirlilere sık sık uyarı ve hatırlatmalar yapıyor. Vali Şıldak'ın sosyal medya hesaplarından paylaşımla yaptığı bilgilendirmede zamanı geldiği halde aşısını yaptırmayan vatandaşların olduğu görülüyor. Şıldak, aşılarını tam bir şekilde yaptıran vatandaşlara, salgına karşı verdikleri destek için teşekkür etti.

Salgına karşı verilen mücadeleye ortak olarak hem kendi sağlıkları, hem de toplum sağlığı için eksik aşıları olan vatandaşları sağlık kuruluşlarına aşı olmaya davet etti.

Salgın tedbirlerine uyma noktasında da sık sık uyarı yapan Şıldak, aşılamaya yer verdiği bugünkü paylaşımında, "Kıymetli vatandaşlarımız, ilimizde; 1. doz aşısını olan 932 bin 399, 2. doz aşısını olan 849 bin 488, 3. doz aşısını olan 285 bin 734 vatandaşımız sayesinde aşılamada Türkiye genelinde 8. sıradayız. Aşılarını tam olarak yaptıran bütün vatandaşlarımıza duyarlılıkları için teşekkür ediyorum. Ancak zamanı geldiği halde aşısını yaptırmamış olan; 1. dozda 109 bin 481, 2. dozda 59 bin 750 ve 3. dozda 39 bin 965 kişi bulunuyor. Bir an önce eksik doz aşılarımızı tamamlayıp salgına karşı önlemimizi alalım" şeklinde bilgilendirmelerde bulundu.