İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balıkesir'de hırsızlık yaptılar, Kütahya'da yakalandılar

Balıkesir’de, 2 ayrı yerde hırsızlık yapan ve farklı dosyalardan da aranması bulunan 2 şüpheli Kütahya’da polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'de, 2 ayrı yerde hırsızlık yapan ve farklı dosyalardan da aranması bulunan 2 şüpheli Kütahya'da polis tarafından yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Balıkesir'de farklı işyerlerinde yerlerde meydana gelen hırsızlık olayları ile Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Tekirdağ'da çeşitli işyerlerinden hırsızlık yapan 2 şüphelinin 06 Plaka sayılı araç ile Balıkesir'e gelen E.Y. ve K.B. isimli şahıslar oldukları tespit etti. Şahısların günlük olarak yapılan Otel Sorgusu ve aracın PTS takibinde Eskişehir'den Kütahya il merkezine seyir halinde olduklarının görülmesi üzerine, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile irtibata geçilerek her iki şüphelinin yakalanması sağlandı. Araç içerisinde yapılan arama sonucunda toplam 10 adet ateş ölçer, 2 adet oda kamerası ve 3 adet parfüm ele geçirildi.


Yapılan çalışmalar neticesinde Balıkesir il merkezin de 2 faili meçhul olay Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Tekirdağ illerinde ise 1 faili meçhul olmak üzere toplamda 6 olay aydınlatıldı. Adlî mercilere sevk edilen 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.