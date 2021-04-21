Balıkesir'de Huzur operasyonları: 16 kişiye gözaltı

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptıkları huzur operasyonları kapsamında asayiş ve uyuşturucu uygulamalarında 16 şahıs göz altına alınırken adli makamlara sevk edilen 1 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey Edremit İlçesinde 20.04.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 15 şahıs yakalanırken adli makamlara sevk edilenlerden 1 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda, 4 adet ateşli silah ve silaha ait 24 fişek, 1 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve silaha ait 2 fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve silaha ait 18 fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve silaha ait 4 fişek ve 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Karesi İlçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 67 gram uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldı.