İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de huzur uygulaması: 30 kişi gözaltına alındı

Balıkesir’de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 8 kişi tutuklandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak hedefiyle, Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Erdek, Havran, Savaştepe ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 30 kişiyi gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen 8 şahıs tutuklandı.


Yapılan huzur uygulamasında, 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 13 adet fişek ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

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