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Balıkesir'de huzurlu parklar operasyonu yapıldı

Balıkesir polisi okul önleri ve parklarda huzur operasyonu düzenledi.

Huzur operasyonunda aranan 5 kişi yakalandı.


Balıkesir'de polis çocukların korunması ve vatandaşların huzur ortamı için 145 ekip ve 399 polis ile uygulama yaptı. "Huzurlu Parklar ve Okul Önleri Uygulaması" esnasında okul çevreleri, park ve bahçeler, kahvehaneler, internet kafeler, metruk binalar ve içki satışı yapılan işyerleri denetlendi. Uygulama sırasında 2 bin 132 kişiye GBT uygulandı. Adli makamlarca aranan 5 kişi ele geçirilirken, kayıp başvurusu olan 1 kişi bulundu. Denetimler sırasında 684 araç kontrol edildi. Kurallara uymayan ve eksik evrak olan 75 araç sürücüsüne 20 bin 324 lira cezai işlem uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi.

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