Balıkesir'de ihracat yüzde 5.3 arttı

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Balıkesir'de ihracat 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 artarken, ithalat ise ise yüzde 20.6 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Balıkesir'de ihracat 2019 yılı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 artarak 62 milyon 816 bin 359 dolar, ithalat ise yüzde 20.6 azalarak 32 milyon 255 bin 613 dolar olarak gerçekleşti. Bir önceki aya göre ise Balıkesir' de ihracat yüzde 52.8 artarken, ithalat yüzde 3.2 arttı. 2019 yılı Mart ayında Balıkesir'den yapılan ihracat miktarları guruplara göre incelendiğinde en büyük pay 15 milyon 907 bin 235 dolar ile elektrikli makina ve cihazlar, ses kaydetme-verme, televizyon görüntü-ses kaydetme-verme cihazları, aksam-parça-aksesuarı olurken bu gurubu 9 milyon 385 bin 658 dolar ile etler ile yenilen sakatat ve 4 milyon 655 bin 702 dolar ile motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı faslı takip etti. 2019 yılı Mart ayında Balıkesir'den yapılan ithalat miktarları guruplara göre incelendiğinde en yüksek pay 8 milyon 762 bin 306 dolar ile gıda sanayinin kalıntı ve döküntüleri, hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler olurken bu gurubu 3 milyon 830 bin 122 dolar ile kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları ve 3 milyon 666 bin 201 dolar ile hububat gurubu takip etti. 2019 yılı Mart ayı itibarıyla sektörlere göre dış ticaret incelendiğinde Balıkesir'de dış ticaret hacminin en çok olduğu sektör imalat sanayi oldu.