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Balıkesir'de ilk bilim merkezi Havran'da belediye tarafından inşa edildi

Havran Belediyesi tarafından yapılan ve Balıkesir’de bir ilk olan ’Enerji Temalı Bilim Merkezi’ açılış için gün sayıyor.

Havran Belediyesi tarafından yapılan ve Balıkesir'de bir ilk olan 'Enerji Temalı Bilim Merkezi' açılış için gün sayıyor.


Açılış için gün sayan merkezde Havran Kaymakamı Enver Özderin, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili M. Birol Şahin, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, Ak Parti Havran ilçe Başkanı Ahmet Dayı ve Ak Parti Havran Gençlik Kolları Başkanı Sercan Şık ile birlikte diğer yetkililer incelemelerde bulundular.


Ziyarette belediye imkanları ile öğrenciler başta olmak üzere hayatın fizik kurallarını merak edenlerin eğlenerek, öğreneceği, bilim dünyasına adım atacağı merkezi ilçeye ve Balıkesir'e kazandıran Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy'a teşekkür edildi.

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