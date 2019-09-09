Balıkesir'de ilk ders zili çaldı

Balıkesir'de 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı ve İlköğretim Haftası Kutlama Programı Ali Hikmet Paşa İlkokulu'da düzenlenen programla gerçekleştirildi. İlk ders zili Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve il protokolü tarafından çalındı.

Balıkesir'de İlköğretim Haftası Kutlama Programı Ali Hikmet Paşa İlkokulu'da düzenlenen programda gerçekleştirildi. Balıkesir il genelinde 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında bin 108 okulda 15 bin 196 öğretmen görev alırken 187 bin 843 öğrenci ders başı yaptı. Ali Hikmet Paşa İlkokulundaki program öğrenciler tarafından okunan şiirlerle başladı. Okul Müdürü Mehmet Günaydın'ın açılış konuşmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğrenciler ile velilere seslendi. Yıldız “Her yıl olduğu gibi yine başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı temennisiyle tüm öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin gönüllerince bir yıl geçirmelerini niyaz ediyorum”dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Yayımlar Daire Başkanı Hüseyin Burah Fettahoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur'un konuşmalarının ardından Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı konuştu. Vali Yazıcı “Hepimizin ortak amacı var. En büyük amacımız iyi insanlar yetiştirmek. Önce iyi insan sonrada işini, çok iyi yapan insanlar. Hayatımızın beklentilerimizin özeti aslında bu ikisinde”şeklinde konuştu.

Sporda Yetenek 10'la Gelecek projesi kapsamında sporla buluşan öğrencilerin Tekvando gösterileri sonrası Ali Hikmet Paşa İlkokulu öğrencileri tarafından oluşturulan halk oyunları gösterileri ilgiyle izlendi. 4. Sınıf öğrencileri 1. sınıfa yeni başlayan öğrencilere çiçek vererek karşıladı. Tören sonrası Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir Garnizonu ve 9. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Kaymakamı Dr. Oktay Kaya, Balıkesir Milletvekilleri ve İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız tarafından yeniden düzenlenerek eğitim ve öğretime açılan Ali Hikmet Paşa İlkokulunun kurdelesi kesilerek ilk ders zili çalındı. Protokol üyeleri okulu gezerek Ahpi Nevin Uçan Akıl ve Zeka Oyunları Kulübünün açılışını yaptı.