İhlas Haber Ajansı

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Balıkesir'de ilk teravih namazı kılındı

Balıkesir’de Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazı kılındı.

Balıkesir'de Ramazan ayının gelmesi ile ilk teravih namazı kılındı.


Balıkesir'in simgesi Zağnos Paşa Camii'nde yüzlerce kişi teravih namazını kıldı. Ramazan ayının ilk gününde eller dua için semaya açıldı. Ramazan ayının ilk teravih namazı tüm İslam aleminde olduğu gibi Balıkesir'de de büyük sevinçle kılındı. Teravih namazını kılmak isteyen kadın, erkek, genç, yaşlı ve çocuklar camilere akın etti. Akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başlayan vatandaşlar manevi atmosferi yaşadı.

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