Balıkesir'de "İnci Kitap Kafe" törenle açıldı

Hasan Ören Pasajındaki Kafe'nin açılışında dualar okunurken, öğrenciler de kitap okudu.

İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şubesinin Gençlik ve Spor Bakanlığının desteği ile oluşturduğu İnci Kitap Kafe'nin açılışı dualarla gerçekleştirildi. Açılışta, Kocacami Müezzini İsmail Baydemir Kur'an-ı kerim okurken, Müftü Mustafa Ali Işık da dua etti. İnci Kitap Kafe'nin açılışı Kaymakam İlyas Memiş, İlim İlim Cemiyeti Teşkilat Müdür Yardımcısı Mücahit Günaydın, Genel Merkez Proje Koordinatörü Şükrü Yurdakök, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alpaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni ve AK Parti İlçe Başkanı Namık Kemal Gedikoğlu ve İlim Yayma Cemiyeti Burhaniye Şube başkanı Sadrettin Küçükkaya tarafından yapıldı. Şube Başkanı Sadrettin Küçükkaya yaptığı konuşmada, açılışa katılanlara teşekkür ederken, Kaymakam İlyas Memiş de, ”Kitap Kafe'nin açılışını çok önemsiyorum. Gençlerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırması açısından bu tarz çalışmaları önemli buluyorum. Tarihi önemli başarılarla, önemli isimlerle, kahramanlarla dolu olan milletimizin hem kendisini tanıması, hem kültürümüzü, inancımızı, geleneklerimizi tanıması açısından kitap okumak çok önemli. Kitap Kafe'ni açılışını çok önemsiyorum Katkı sağlayan yöneticilere ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İlçemize, insanımıza, gençlerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

İlim Yayma Cemiyeti Teşkilat Müdür Yardımcısı Mücahit Günaydın da, ”İlim Yayma Cemiyeti, 1951 yılında gençlerimizin millî ve manevî değerlerine sahip çıkmaları için ne yapabiliriz sorusu etrafında birleşmiş 68 vakıf insanının kurduğu bir cemiyettir. Cemiyetimiz, kuruluşunun 4'üncü gününde, İstanbul'un Fatih ilçesinde 2 katlı bir binada 17 öğrenci ile ilk İmam Hatip Okulunu kurdu. Bazen diyorum, o gün 68 güzel insan, cemiyetimizin bugün geldiği noktayı hayal bile edemezdi. İnşallah, Kitap Kafe'nin önümüzdeki dönemlerde Burhaniye'mize hizmet edecek, devletine, milletine hizmet edecek gençlerin yetiştiği bir yer olmasını hayal ediyorum” dedi.

İnci Kitap Kafe de yaklaşık bin 500 kitap yer alırken, öğrenciler de yararlanmayı başladı.