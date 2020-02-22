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Balıkesir'de itfaiyeciler güne dua ile başlıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği’nde mesai dua ile başlıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği'nde mesai dua ile başlıyor.


Geçmişten gelen bu âdeti sürdürdüklerini belirten İtfaiye Grup Amiri Fahri Tekbaş, “Biz burada 7/24 esasına göre çalışıyoruz. 24/48 vardiyalarımız var. Sabahları arkadaşlarla önce duamızı ediyoruz. Evine giden arkadaşlarımız dua ile gidiyor. Göreve başlayan arkadaşlarımızda dua ile işe başlamış oluyor. Bunun bize huzur getirdiğine ve çok fayda sağladığına inanıyoruz. Onun için bu duayı her gün yapıyoruz. Gelenek haline getirdik. 60 bin nüfuslu Burhaniye'de 31 arkadaşımızla görev yapıyoruz. İnsanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaya alışıyoruz. Elimizden geldiği kadar arkadaşlarımızla canla başla çalışıyoruz” dedi.


Çavuş Ramazan Ayvaz da, ”Biz buraya sabahleyin geldiğimizde işimize dua ile başlıyoruz. Dua ile başlayıp bu ocakların dua ile güç bulduğuna inanıyoruz. Arkadaşlarla hep beraber fedakarca çalışıyoruz” diye konuştu.


Er Okan Namlı ise “İşimizde 7/24 çalıyoruz. Her sabah dua ile başlıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz” dedi.

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