Balıkesir'de itfaiyeden yılan operasyonu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, belediye fen işleri şantiyesine giren yılan itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı.
Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, belediye fen işleri şantiyesine giren yılan itfaiye görevlileri tarafından çıkarıldı. Yılan doğal ortama salınırken, görevliler rahat bir nefes aldı.
Belediye fen işleri şantiyesine giren yılan görevlileri korkuttu. İhbar üzerine şantiyeye gelen itfaiye görevlileri, yaklaşık 2,5 metre uzunluğundaki yılanı uzun uğraş sonucu çıkarmayı başardı. Yılan doğal ortama salındı. Şantiye görevlileri rahat bir nefes alırken, itfaiye görevlisi Harun Çetin'e teşekkür ettiler.