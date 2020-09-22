Balıkesir'de izolasyon kurallarına uymayan 19 kişi yurda yerleştirildi

Balıkesir'de Covid 19 teşhisi konulmuş ve ikametlerinde zorunlu izolasyonda olması gereken 19 kişi ve Balıkesir'de geçici sebeple bulunan ve uygun yeri bulunmayan Covid 19 testi pozitif çıkan 31 kişi toplam 50 kişi KYK Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdunda karantinaya alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de bir salgın halinde olan korona virüsle mücadele kapsamında izolasyon kurallarına uymayan ve çeşitli nedenlerle izolasyon için uygun yeri olmayan kişilere ilişkin Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda; “Covid-19 vakası tanısı konulmuş ve temaslı olarak ikametlerinde izolasyonda olması gerektiği halde bu kurala aykırı hareket ederek dışarı çıkan 19 kişi, ayrıca Balıkesir'de geçici nedenlerle bulunduğundan izolasyon için uygun yeri bulunmayan 31 kişi olmak üzere toplam 50 kişi, 22 Eylül Salı günü itibariyle İl Merkezinde bu amaçla tahsis edilen Hasan Basri Çantay Öğrenci Yurdunda zorunlu barınmaya tabi tutulmaktadır” açıklaması yapıldı.