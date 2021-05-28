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Balıkesir'de jandarma 10 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı göz altına alırken, 4 ateşli silah, 2 bıçak ve 8 adet fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 10 şahsı göz altına alırken, 4 ateşli silah, 2 bıçak ve 8 adet fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Balya, Gömeç, Karesi ve Marmara ilçelerinde 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 10şahsı yakalarken, 2 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca fişeği, 2 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet bıçak ele geçirildi.

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