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Balıkesir'de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 12 aranan şahsı yakalarken, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 12 aranan şahsı yakalarken, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 18 Ocak 2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; Bigadiç İlçesinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Bigadiç'te 2 av tüfeği, Burhaniye'de 1 aranan şahıs, Edremit'te 1 aranan şahıs, Erdek'te 1 aranan şahıs, Gömeç'te 1 aranan şahıs, Havran'da 1 aranan şahıs, İvrindi'de 2 av tüfeği, Karesi'de 6 aranan şahıs ve Sındırgı'da 1 aranan şahıs yakalanırken, 2 av tüfeği ele geçirildi. Toplamda 12 aranan şahsı yakalarken, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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