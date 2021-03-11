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Balıkesir'de jandarma 12 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı yakalarken, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı yakalarken, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balya, Bigadiç, Burhaniye, Erdek, Karesi, Susurluk ve Sındırgı ilçelerinde 10 Mart 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı yakalarken, 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

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