Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsa gözaltı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları Huzur operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 13 şahsı gözaltına alırken, 5 ateşli silah ve 14 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Ayvalı, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, İvrindi, Karesi, Kepsut, Marmara ve Susurluk ilçelerinde 23 Haziran 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.