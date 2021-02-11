Balıkesir'de jandarma 13 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 13 aranan şahsı yakalarken, 1 ruhsatsız tabanca, 1 bıçak ve 17 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Bandırma, Edremit, Karesi ve Kepsut ilçelerinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 13 kişiyi yakalarken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet tabanca fişeği ve 1 adet oluklu kama ele geçirilmiştir.