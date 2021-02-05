Balıkesir'de jandarma 14 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakalarken, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 bıçak ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler İl genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, İvrindi ve Karesi ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; 14 çeşitli suçlardan aranan şahsı yakalarken, 2 adet av tüfeği ve 1 adet bıçak ele geçirildi.