Balıkesir'de jandarma 14 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında 14 aranan şahsı yakaladı. Jandarma aramalar esnasında 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak için Ayvalık, Edremit, Gönen, İvrindi, Karesi, Kepsut ve Sındırgı ilçelerinde 24 Şubat 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 14 şahsı yakalarken, 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.